Marijke en Ronny kweken tomaat van net geen drie kilo 03 juli 2018

02u55 0 Roeselare Marijke Seys en Ronny Deleye hebben in hun serre tomaten van 2,988 en 2,840 kilo gekweekt.

De zwaarste tomaat ter wereld werd in 2016 op de weegschaal gelegd in de Amerikaanse staat Washington en woog 3,9 kilogram. Maar de Rumbeekse giganten zouden wel eens de grootste Belgische tomaten ooit kunnen zijn. Opzoekingswerk leert dat de zwaarste exemplaren die de Vlaamse kranten haalden de tomaten zijn van Jan Willemse uit Hulshout. In 2009 wist hij twee tomaten van 1,2 en 1,4 kilogram te kweken. Marijke en Ronny zijn fier. "Vorig jaar hadden we een tomaat van 1,410 kilo. We waren ervan overtuigd dat we dit jaar ons persoonlijk record zouden verbreken, maar toen Ronny zaterdag een tomaat aftrok en woog waren we met verstomming geslagen." Maar wat is het geheim achter de kolossen? "Ik kocht tomatenzaad uit de VS waarvan online gezegd werd dat ze tomaten van ruim een kilo voortbrengen. Maar de exemplaren die wij kweekten wegen quasi drie keer zoveel. De planten krijgen om de twee dagen water maar worden nooit besproeid. Het moet lekker en gezond blijven. En lekker zijn de tomaten zeker. Het grootste exemplaar hebben we in het weekend opgegeten en het smaakte beter dan een gewone tomaat. Al wat we niet direct op krijgen, gaat traditioneel de diepvries in. Al vrezen we dat die dit jaar dankzij die kolossen van tomaten te klein zal zijn." (CDR)