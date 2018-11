Mariakapel geveld door vandalen 06 november 2018

Op een pleintje in de Kermisstraat in Roeselare werd in de nacht van zaterdag op zondag het Mariakapelletje vernield. Wie voor het vandalisme verantwoordelijk is, wordt onderzocht door de politie. Het kapelletje was eigenlijk een driehoekige betonnen constructie waarin een Mariabeeld stond. Het behoort tot de 105 erfgoudstukken van de stad en werd onlangs hersteld en opgefrist. Buurtbewoners zijn niet te spreken over het vandalisme. Het kapelletje zal vermoedelijk worden heropgebouwd. (VHS)