Maria's Lindestraat geknipt vanaf 19 november 12 november 2018

Er is al langer sprake van een knip in de Maria's Lindestraat. Die moet er komen om de Kaasterwijk te beschermen tegen onnodig doorgaand verkeer. Het was echter wachten op de wegenwerken in de Koestraat. Maar nu werden verkeersborden geplaatst die aankondigen dat de onderbreking vanaf 19 november een feit is. Vanaf dan zullen enkel nog fietsers en voetgangers de doorsteek kunnen maken van de Kaasterwijk richting Rijksweg en terug. (CDR)