Marco Lombaert voorzitter ad-interim van Open Vld 16 mei 2018

Open Vld Roeselare heeft met Marco Lombaert (40) een kersvers voorzitter. Hij volgt Piet Delrue op, die lijsttrekker is voor de gemeenteraadsverkiezingen. "Ik wil me 100% focussen op de aanstaande verkiezingen," aldus Piet. "De lijstvorming is zo goed als af, maar met de ploeg willen we met een inhoudelijk sterk programma naar de kiezer te trekken. Daardoor kan ik me minder concentreren op het voorzitterschap." Lombaert is unaniem verkozen tot opvolger. "Als voorzitter ad-interim wordt het mijn belangrijkste taak om de partij organisatorisch in goede banen te leiden", aldus Marco. Na de gemeenteraadsverkiezingen wordt een nieuwe voorzitter gekozen.





(CDR)