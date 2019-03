Marc Vanwijnsberghe situeert roman over WOII in geboortedorp Deerlijk CDR

27 maart 2019

14u05 0 Roeselare Met ‘Liefde in oorlogstijden’ heeft de in Rumbeke wonende Deerlijkenaar Marc Vanwijnsberghe z’n tweede boek klaar. Op amper drie maanden tijd pende hij een roman die zich situeert in Deerlijk ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. “Het boek is deels fictie, deels realiteit”, aldus Marc.

Met ‘Doorbijten’ publiceerde Marc Vanwijnsberghe vorig jaar al zijn autobiografie. Het zou z’n eerste en enige boek worden. “Maar op een dag werd ik wakker, en wist ik gewoon dat ik moest verder schrijven. Samen met m’n echtgenote gingen we voor het eerst in 40 jaar wandelen in het Gaverdomein in Deerlijk en de muze kwam. Ik vroeg me af wat hier tijdens de Tweede Wereldoorlog gebeurd was en ik was vertrokken.” Marc was nochtans niet echt gebeten door het oorlogsgebeuren en bracht dan ook heel wat tijd door in de archieven van Heemkring Dorp en Toren Deerlijk. “Ook werd er heel vaak gediscussieerd met familie en vrienden. Hoewel het eigenlijke verhaal fictie is, moest het ruime historische kader kloppen. ‘Liefde in oorlogstijden’ vertelt het verhaal van Louise Ponseele, de dochter van de conciërge van het Gaverkasteel dat bezet wordt door de Duitsers. Ze is al jaren platonisch verliefd op de broer van haar Joodse boezemvriendin Sarah, maar kan toch niet weerstaan aan de avances van de Duitse officier Helmutt Wolf.Op amper drie maanden stond het boek op papier. Ik werkte er dagelijks aan, van 6 tot 20 uur. Het verhaal vloeide eruit. Als ik het nu herlees, vraag ik me zelfs af of ik dit echt zelf geschreven heb. Ondertussen ben ik zelfs al bezig aan een derde boek.”

‘Liefde in oorlogstijden’ kost 19,50 euro en kan je bestellen via 051/20.34.70, marc.vanwijnsberghe@skynet.be of door 25,50 euro (inclusief verzending) te storen op BE44 6528 3442 9145. Het boek wordt op vrijdag 7 juni om 19.30 uur ook voorgesteld in de Deerlijkse bibliotheek. Inschrijven is noodzakelijk via bibliotheek@deerlijk.be of 056/72.35.06.