Mantelzorgpremie lichtjes in de lift 30 januari 2018

Het aantal aanvragen voor een mantelzorgpremie, voor vrijwilligers die zorgen voor een gezinslid, familie, partner, die zwaar zorgbehoevend is, zit in de lift. Dat kwam gemeenteraadslid Leen Sercu (Groen) te weten tijdens haar eerste gemeenteraad na maanden afwezigheid door haar strijd tegen borstkanker. "In 2013 kregen 1.046 personen een mantelzorgpremie, in 2017 1.120 personen", weet schepen Filiep Bouckenooghe (Groen). "We zien een lichte stijging. De mantelzorgpremie bedraagt om en bij 15 euro per maand. Er is ook een sociaal-pedagogische toelage voor kinderen met een handicap . Hier zien we een stagnatie van 233 aangevraagde toelages in 2013 en 264 in 2017." (CDR)