Man voor rechter na ruzie over minnares 09 november 2018

Een 31-jarige man uit Roeselare moest zich gisteren verantwoorden voor de rechter voor opzettelijke slagen en verwondingen aan zijn partner op 13 juni vorig jaar in Roeselare. De man gooide toen tijdens een hoog opgelopen ruzie over een minnares een bord tegen de grond. Zijn partner kreeg daarna enkele scherven tegen zich waardoor ze gewond raakte. Al bekende Jeroen V. ook dat hij haar daarna een dreun had gegeven. Jeroen V. riskeert vier maanden celstraf en een geldboete van 400 euro. Vonnis op vijf december. (AHK)