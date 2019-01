Man vlucht in eigen woning na botsing tegen brievenbus van buurman VHS

28 januari 2019

17u28 0 Roeselare Tom L. mag van de politierechter een maand niet met de auto rijden omdat hij vorig jaar in juni vluchtmisdrijf pleegde na een ongeval in zijn eigen straat. Hij moet ook een boete van bijna duizend euro betalen.

Tom L. kwam op 29 juni 2018 om 4 uur ’s morgens thuis in Beveren. Hij wilde in zijn eigen straat keren, maar botste daarbij tegen de brievenbus van zijn buurman. Die werd gewekt door het lawaai en snelde naar buiten. Hij trof er L. aan, slapend achter het stuur van zijn wagen. Toen de buurman L. wakker schudde, reed die achteruit, parkeerde zijn wagen en vluchtte zijn woning binnen. De politie werd erbij gehaald, maar ondanks herhaald aanbellen, deed L. niet open. Daardoor kon pas uren later vastgesteld worden hoeveel alcohol de man op had. Volgens zijn advocaat nam L. de dag na het ongeval wel zijn verantwoordelijkheid op. “Hij ging langs bij zijn buurman om zich te verontschuldigen en te bespreken hoe de schade kon geregeld worden”, zei zijn advocaat. “Hij stapte ook naar zijn verzekeraar om aangifte te doen van het ongeval.”