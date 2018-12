Man stapt na dagvaarding na dood partner uit het leven LSI

21 december 2018

12u55

Bron: LSI 0 Roeselare De 38-jarige man uit Roeselare die er even van verdacht werd op 11 september 2017 in hun woning in de Jutestraat zijn partner Barbara Vanneste (37) om het leven te hebben gebracht, is uit het leven gestapt. Onlangs kreeg hij te horen dat hij zich binnenkort voor de rechter zou moeten verantwoorden voor schuldig verzuim en slagen. Als verantwoordelijke voor de dood van zijn partner was hij vrijgepleit nadat uit het autopsieverslag bleek dat de vrouw was gestorven aan een overdosis speed.

Uit het toxicologisch onderzoek bleek dat het slachtoffer een fikse dosis amfetamine in haar bloed had. Maar net voor haar dood was er ook, zoals wel vaker, kletterende en slaande ruzie geweest. Druggebruik en een opflakkerende liefde voor een ex zorgden voor problemen. De situatie escaleerde nadat Jan P. na een nachtdienst bij Unilin Panels in Oostrozebeke thuis kwam en de moeder van zijn twee kindjes in zieltogende toestand aantrof. De ruzie escaleerde en er volgden klappen. Ook het feit dat Barbara Vanneste sinds kort weer contact had met een ex-vriend was onderwerp van de ruzie. Toen de vrouw plots niet meer bewoog, vluchtte P. in paniek naar zijn ouders, waar hij kort nadien werd gearresteerd. Hij hield wel vol dat hij met haar dood niets te maken had. Het toxicologisch onderzoek gaf hem gelijk maar daarmee was hij niet volledig vrijgepleit. “Er zou nog een dagvaarding voor schuldig verzuim en de slagen die hij haar toediende volgen”, bevestigt zijn advocaat Filip De Reuse. Mogelijk woog dat vooruitzicht hem te zwaar en beroofde hij zich in de woning van zijn leven. “Een heel triestig einde, vooral voor zijn dochtertjes, die alle zorgen van de grootouders krijgen”, besluit Filip De Reuse. De begrafenisplechtigheid van Jan P. vindt op zaterdag 22 december plaats. Door zijn overlijden zal de strafvordering tegen hem vervallen.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 of www.zelfmoord1813.be.