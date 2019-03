Man staat terecht voor zwartwerk en mensenhandel: “Geen zwartwerk, maar dank voor liefdadigheid” Wouter Spillebeen

13 maart 2019

18u14 0 Roeselare Een voormalige immobiliënmakelaar uit Meulebeke heeft zich woensdag in het Gentse hof van beroep verdedigd tegen een veroordeling voor mensenhandel en zwartwerk. De zaak kwam aan het licht toen het Ghanese slachtoffer vluchtte en over zijn toeren in een winkel in Roeselare binnenviel.

De Ghanese man was illegaal in België. Beklaagde V. had hem een woning en voedsel aangeboden, maar volgens het slachtoffer moest hij in ruil klusjes opknappen in de verschillende huizen van V. “Daarmee verdiende hij ongeveer tweehonderd euro per maand”, zei de procureur. “Hij werkte in het zwart, terwijl V. hem beloofde dat hij zijn papieren in orde zou brengen.”

Op een dag werd het het slachtoffer kennelijk te veel. Hij vluchtte weg en rende een elektronicazaak in Roeselare binnen. “Hij zei voortdurend dat iemand hem wilde doden. Hij sprong van de hak op de tak, sprak zichzelf tegen en was duidelijk bang.”

Volgens de verdediging was er geen sprake van mensenhandel of van zwartwerk. “Als erkenning voor de hulp die hij gekregen had, wilde hij graag iets terugdoen. Daarom heeft V. hem gevraagd om eens een huis te poetsen, dat is alles”, pleitte de advocaat van V. Op 24 april beslist het hof over de strafmaat. In eerste aanleg kreeg V. nog dertig maanden cel.

De beklaagde is ook een vermeend slachtoffer van voormalige bisschop Roger Vangheluwe. Vangheluwe klaagde hem aan voor laster en eerroof en eind januari werd hij als verdachte verhoord.