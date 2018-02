Man staat terecht voor overval op Zeeman 06 februari 2018

Een 44-jarige man uit Roeselare riskeert nog maar eens een veroordeling. Het openbaar ministerie vorderde achttien maanden effectieve celstraf voor Davy S. omdat hij op 18 oktober 2016 de vestiging van winkelketen Zeeman in Menen binnenstapte en de kassierster met een wapen bedreigde. Hij eiste geld uit de kassa. Uiteindelijk ging hij met 310 euro aan de haal. Op de camerabeelden herkende de politie meteen Davy S. De man is geen onbekende voor het gerecht en liep al tal van veroordelingen op, vooral een gevolg van zijn zware heroïneverslaving. Hij had het in het verleden ook al gemunt op offerblokken in kerken. Op 13 september vorig jaar vloog hij opnieuw in de gevangenis. Daar bleef hij tot vorige week. "Ik ben nu afgekickt, woon bij mijn ouders en wil eindelijk iets van mijn leven maken", vertelde hij de rechter. "Drugs heeft al te lang mijn leven beheerst."





Op een voorwaardelijke straf moet hij door zijn ellenlang strafregister niet meer rekenen. Daarom vroeg hij een werkstraf. (LSI)