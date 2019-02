Man riskeert zes maanden cel voor slagen aan moeder LSI

Er hangt een 33-jarige man uit Roeselare een celstraf van zes maanden en een boete van vierhonderd euro boven het hoofd. Op 1 mei 2018 had Manuel H. onder invloed van alcohol zijn moeder geslagen tijdens een discussie. Hij heeft haar bij de haren genomen en haar met het hoofd tegen de muur en de deur geslagen. De vrouw belde de politie, maar kreeg daar achteraf spijt van. De ruzie met haar zoon is ondertussen bijgelegd, maar door haar klacht stond H. voor de rechter terecht. Hij vroeg om een werkstraf. Aan zijn moeder schreef hij een brief om zijn excuses aan te bieden. Ze vroeg geen schadevergoeding. De zaak wordt op 27 maart verder gezet.