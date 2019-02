Man riskeert vier jaar cel voor verkrachting 15-jarige dochter Alexander Haezebrouck

13 februari 2019

17u14 0 Roeselare Een 56-jarige man riskeert vier jaar effectieve gevangenisstraf voor de verkrachting van zijn 15-jarige dochter. Hij zou zijn acht kinderen ook meermaals geslagen hebben, daarvoor riskeert hij nog eens twaalf maanden. De kinderen hebben ondertussen hun verklaringen ingetrokken en zeggen dat ze gelogen hebben.

De echtgenote en de kinderen van Alexander T. (56) uit Roeselare met Tsjechische roots trokken op 22 juli 2018 naar de politie. De jongste dochter had een van haar zussen opgebeld om te vertellen dat haar vader haar verkracht had. Dat was voor het gezin de spreekwoordelijke druppel, waarna ze naar de politie trokken. De jongste dochter had ook een slipje mee waar sperma van haar vader op zat. Alexander T. zou vier keer seks hebben gehad met zijn minderjarige dochter nadat hij haar een slaappil had gegeven. Bijna alle kinderen verklaarden toen ook aan de politie dat hun vader hen ook geregeld sloeg met een riem en dat hij open en bloot naar porno keek op zijn computer. Eind september trokken alle gezinsleden plots hun verklaringen in. “Ik heb gelogen omdat ik boos was op mijn papa omdat hij mij als baby eens achtergelaten heeft”, vertelde het meisje aan de rechter. “Dat slipje was van mijn mama en had ik uit haar slaapkamer meegenomen.” De man zit sinds 22 juli in de gevangenis. Of de rechter geloof hecht aan de nieuwe verklaringen weten we op 20 februari.