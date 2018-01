Man riskeert 37 maanden cel voor verkopen heroïne 02u40 0 Roeselare Een man uit Izegem riskeert 37 maanden gevangenisstraf voor de verkoop van heroïne, vooral in het Roeselaarse drugsmilieu.

"De man ging tot dertien keer per maand naar Nederland om zijn drugs te halen en ging die daarna leveren bij drugsverslaafden in Roeselare", zei het openbaar ministerie, dat een verbeurdverklaring van 56.810 euro vermogenswinst vraagt. Tijdens een terugrit vanuit Nederland werd hij samen met een kompaan tegengehouden. De politie vond 17,41 gram heroïne in hun auto. "Ik gebruikte heroïne, maar ik heb het nooit verkocht", verdedigde P.D. uit Izegem zich gisteren. "Ik ging naar Nederland omdat het daar veel goedkoper is. Die 18 gram die ze gevonden hebben, bewijst dat ik enkel kocht om te gebruiken. De politie dacht dat ze Pablo Escobar gevat hadden, maar ik heb nooit iets verkocht. Veel verslaafden in Roeselare zeggen dat ze aan mij kochten, maar dat zijn flagrante leugens." De speurders vonden op zijn laptop wel een bestand dat leek op een boekhouding van de drugsverkoop. Naast de celstraf riskeert P.D. ook een geldboete van 18.000 euro. Vonnis op 19 februari. (AHK)