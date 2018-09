Man ontkent diefstal op café 06 september 2018

02u28 0 Roeselare Een 37-jarige man uit Roeselare ontkent dat hij op 27 augustus vorig jaar een gsm en een portfeuille uit de handtas van een klant van M-Onkey Bar stal.

De diefstal vond plaats toen het slachtoffer even naar het toilet was. Op camerabeelden is te zien dat Mustapha El B. in de tas graaide. Bovendien herkende de uitbater de man. Het Openbaar Ministerie vorderde een celstraf van vier maanden en een boete. Voor de rechter hield hij voet bij stuk dat hij die avond niet in het café aanwezig was en de diefstal dus niet pleegde. "Ik werk, stelen is niet mijn stijl", klonk het. Vonnis op 19 september. (LSI)