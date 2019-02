Man onder invloed veroorzaakt twee ongevallen in halfuur: vier maanden rijverbod LSI

21 februari 2019

13u45

Bron: LSI 0 Roeselare Een 50-jarige automobilist uit Roeselare speelt zijn rijbewijs voor vier maanden kwijt. Dat besliste de politierechter in Kortrijk.

Op 12 juli 2017 veroorzaakte Marnik V. in amper een halfuur tijd twee ongevallen. Aan de Rumbeeksesteenweg botste hij achterop een voertuig en reed gewoon verder. Even later boste hij op de parking van ziekenhuis AZ Delta langs de Westlaan tegen een tweede voertuig. Hij bleek teveel alcohol te hebben gedronken. En dat was niet voor het eerst want hij liep al eerdere veroordelingen voor de politierechtbank op. Na de ongevallen herinnerde hij zich niets meer. In het ziekenhuis “wou hij slapen omdat hij moe was.” “Bijna op het einde van een heel turbulente relatie met een alcoholverslaafde partner”, verdedigde zijn advocaat hem. Bovenop het rijverbod kreeg V. ook nog een boete van 2.000 euro. Als hij zijn rijbewijs terug wil, zal hij eerst moeten slagen voor medische en psychologische proeven. V. kwam er eind 2018 voor de correctionele rechtbank zonder straf vanaf omdat hij tijdens diezelfde relatie zijn partner op vijf verschillende momenten klappen gaf, haar bedreigde of inboedel vernielde. Sinds het einde van die turbulente relatie in augustus 2017 raakte V. naar eigen zeggen geen druppel alcohol meer aan.