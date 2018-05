Man levenloos aangetroffen in kanaal 31 mei 2018

In het kanaal Roeselare-Ooigem, vlak bij de Bruanebrug in Roeselare, is gisteravond iets voor half zes het lichaam van een onbekende man aangetroffen. Twee mensen in een kano hadden dat opgemerkt en sloegen alarm. Duikers van de brandweer snelden nog ter plaatse maar alle hulp kwam te laat. Vermoed wordt, dat het slachtoffer al minstens enkele dagen in het water lag en mogelijk is afgedreven vanuit Izegem of nog verder. Na overleg met de politiediensten werd het lichaam van de man gisteravond nog een tijdlang onder water gehouden, tot de wetsdokter was gearriveerd. Dergelijke manier wordt aanbevolen om, vooral bij warm weer, een stoffelijk overschot in de best mogelijke omstandigheden snel te kunnen onderzoeken. (VHS)