Man in het water pleegde wanhoopsdaad 01 juni 2018

02u33 0

De man die woensdagavond levenloos werd aangetroffen in het kanaal Roeselare-Ooigem, vlak bij de Bruanebrug, is door een wanhoopsdaad om het leven gekomen. Dat blijkt uit het onderzoek. Eerst werd nog gedacht dat de man in kwestie misschien al enkele dagen in het water lag maar dat klopt niet. Het slachtoffer, een man uit Roeselare, verdween in de loop van woensdagnamiddag. Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 en www.zelfmoord1813.be.





(VHS)