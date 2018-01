Man half jaar na veroordeling opnieuw aan het stelen 02u38 2

Zes maanden nadat hij een effectieve celstraf van achttien maanden kreeg voor diefstallen, sloeg een 41-jarige man uit Roeselare opnieuw toe. Daarom stond hij gisteren opnieuw terecht. Er hangt hem dit keer een celstraf van twee jaar boven het hoofd.





Sinds 3 oktober zit Jurgen H. opnieuw in de cel. Hij kon toen op heterdaad betrapt worden terwijl hij na een inbraak op de passagiersstoel van een auto zat. De eigenaar kon zelf de achtervolging inzetten en de dief in bedwang houden. Tijdens zijn vlucht gooide hij nog snel negen gestolen ecocheques weg in een brievenbus. Uit het verder onderzoek bleek ook zijn betrokkenheid bij nog vier andere diefstallen van ecocheques, portefeuille en een laptop. Meestal raapte hij de buit in ongesloten voertuigen in Roeselare. Jurgen H. is geen onbekende voor het gerecht. Op zijn kerfstok prijken al zeven eerdere veroordelingen voor drugs en diefstallen. Hij vroeg de rechter dit keer een werkstraf. "Welke straf zal je doen beseffen dat je moet stoppen met stelen?", vroeg de rechter zich streng af. "Als een celstraf van 18 maanden al niet helpt, zal een werkstraf dat dan wel doen?" Vonnis op 29 januari. (LSI)