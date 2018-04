Man daagt weer niet op voor rechter 19 april 2018

De 41-jarige man uit Roeselare die in september vorig jaar met een hamer de ruiten en een deur van het Welzijnshuis aan diggelen sloeg, moest zich voor de vierde keer in enkele maanden tijd voor de rechter verantwoorden.





Net als de drie andere keren daagde Gino F. niet op. Hij stond dit keer terecht omdat hij op 5 maart een blikje bier naar agenten gooide, naar hen spuwde, sloeg, stampte en verwijten naar het hoofd slingerde. De voorbije drie veroordelingen leverden hem in totaal al zestien maanden effectieve celstraf op. Hij koelde drie maanden voor de aanval op het Welzijnshuis al zijn woede op het venster van een dokterspraktijk, ook al met een hamer. Voor de weerspannigheid en smaad riskeert hij nog eens drie maanden extra celstraf.





Vonnis op 2 mei. (LSI)