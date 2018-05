Man blijft ex zeven jaar na scheiding stalken 11 mei 2018

02u46 0

Zeven jaar nadat hun huwelijk spaak liep, blijft een 52-jarige man uit Rumbeke zijn ex en haar ouders stalken. Ondanks een werkstraf van 150 uren in 2014 stond Willem B. opnieuw voor de rechtbank voor belaging. "Als je hen niet met rust laat, zal ik je een nog zwaardere straf geven dan de negen maanden cel die het openbaar ministerie vorderde", waarschuwde rechter Guido Casier. Die vond het niet kunnen dat de man 's nachts telefoneert om paniek te zaaien over de zoon, zich op de stoep voor haar woning installeert in een tuinzetel, 's nachts de tuinverlichting van zijn ex-schoonouders beschadigt,... "Ik ging telkens langs op vraag van de kinderen", aldus de man. "Ik wil niet als monster afgeschilderd worden." Hij beloofde de rechter enkel nog langs te gaan om de kinderen op te halen. Op 26 september evalueert de rechter de situatie. (LSI)