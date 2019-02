Man blijft ex stalken zeven jaar na scheiding: voorwaardelijke celstraf van zeven maanden LSI

13 februari 2019

14u24

Bron: LSI 0

Een 52-jarige man uit Rumbeke is door de correctionele rechtbank van Kortrijk veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van zeven maanden voor stalking van zijn ex en haar ouders. Ondanks een veroordeling tot een werkstraf van 150 uren in 2014 stond Willem B. opnieuw voor de rechter voor belaging. Hoewel de man al zeven jaar gescheiden is van de vrouw blijft hij haar ’s nachts bellen om paniek te zaaien over hun zoon, installeert hij zich op de stoep voor haar woning in een tuinzetel, beschadigt ’s nachts de tuinverlichting van zijn ex-schoonouders,… B. gaf toe dat hij de echtscheiding en de moeilijke omgangsregeling voor de kinderen moeilijk kon verteren en zijn ex daarom bleef lastig vallen. “Ik ging telkens langs op vraag van de kinderen”, beweerde de man. “Ik wil niet als monster afgeschilderd worden.” Hij beloofde de rechter voortaan alleen nog langs te komen om de kinderen op te halen. Hij moet zich nu drie jaar aan enkele voorwaarden houden om de celstraf voorwaardelijk te houden. Hij betaalde zijn ex al 1.620 euro schadevergoeding.