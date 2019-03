Man bekijkt porno en masturbeert in bestelwagen voor ogen van jongedame Alexander Haezebrouck

27 maart 2019

15u12 0 Roeselare Een 50-jarige man uit Komen Waasten riskeert een celstraf van zes maanden voor openbare zedenschennis op 10 oktober 2017 in Rumbeke. Hij zat toen te masturberen in zijn bestelwagen op een parking in Rumbeke in het zicht van een jongedame.

Het slachtoffer wou op een parking in Rumbeke op 10 oktober haar lunch opeten in haar auto. “Ze had de bestelwagen al enkele dagen op een rij zien staan”, pleitte het openbaar ministerie. “Deze keer keek de inzittende ook voortdurend naar haar. Op een bepaald moment ging hij op zijn knieën zitten op de passagiersstoel en begon hij te masturberen.” De jongedame stapte uit en liep naar de man toe om hem op zijn gedrag te wijzen. “Hij wist niet dat iemand hem kon zien”, pleitte zijn advocaat. “Hij was wel porno aan het kijken in zijn bestelwagen en was aan het masturberen.” De man betuigde zijn spijt. Naast de celstraf riskeert hij ook een boete van 208 euro. Vonnis op 24 april.