Man (40) riskeert 30 maanden voor terroriseren gezin 02u47 0

Een 40-jarige man uit Roeselare riskeert een celstraf van 30 maanden voor het jarenlang terroriseren van zijn gezin. De vrouw en zes kinderen kregen met de regelmaat van de klok slagen en bedreigingen naar het hoofd geslingerd.





"Er zijn zeven levens verwoest door zijn schrikbewind", klonk het bij het Openbaar Ministerie.





Sofiene M. afkomstig uit Tunesië woonde samen met zijn vrouw en vier kinderen en twee stiefkinderen. Het jongste kindje was amper zes maanden toen de politie op 16 november gealarmeerd werd toen hij alweer zijn vrouw klappen gaf. Tijdens de verhoren spraken de vrouw en kinderen over het jarenlange schrikbewind dat de man thuis voerde.





Naast slagen, zou de vrouw ook warme thee en bier over zich gekregen hebben. Een zoon werd geslagen met een houten plank van een lattenbodem. Toen een baby moest braken, mocht de vrouw dat niet opkuisen.





Uiteindelijk waste hij het kindje zelf in veel te warm water. Sofiene M. werd in het verleden al twee keer veroordeeld voor intrafamiliaal geweld. "Ik hoop dat van deze situatie nooit een assisenproces komt", zei de rechter tegen de man. Vonnis op 17 januari. (AHK)