Man (34) overlijdt na arbeidsongeval ONDERZOEK GESTART NAAR VEILIGHEID BIJ COMPOSTERINGSBEDRIJF ALEXANDER HAEZEBROUCK

14 april 2018

02u28 0 Roeselare Een 34-jarige onderhoudstechnicus uit Wervik is gisterenmorgen gestorven na een arbeidsongeval in het composteringsbedrijf Sterckx in Roeselare. De man sleutelde aan een transportband, toen die plots in werking trad.

Onderhoudstechnicus Frederick Messiaen (34) uit Wervik was gisterenmorgen bij het composteringsbedrijf Sterckx langs de Kachtemstraat in Roeselare aan het werken aan een transportband. Iets voor tien uur gisterenmorgen trad de transportband plots om onbekende redenen in werking. Frederick liep daarbij levensbedreigende verwondingen op.





Onderzoek

De hulpdiensten snelden massaal ter plaatse en reanimeerden de man. Frederick werd in zeer kritieke toestand afgevoerd naar het AZ Delta. In het ziekenhuis overleed Frederick aan zijn verwondingen. Het arbeidsauditoraat kwam ter plaatse in het bedrijf.





Er wordt onderzocht of er in het bedrijf geen inbreuken waren op de regelgeving rond veiligheid. De onderzoekers waren gisteren zowat de hele dag bezig in het bedrijf. Bij de firma konden we gisteren helaas niemand bereiken voor een reactie.





"In ons hart"

Het nieuws sloeg gisteren bij vrienden en familie in als een bom. Op Facebook plaatsen veel mensen al snel een tekstje ter nagedachtenis van Frederick.





"Je zit voor altijd in ons hart. Als één iemand dit niet verdiende, dan was jij het", klonk het gisteren op de sociale netwerksite. "Je was er altijd graag bij, je lach, je grapjes... alles is zo plots volledig weg, ik ga je missen maatje", schreef een dichte vriend met wie Frederick vaak naar Club Brugge ging kijken. Frederick Messiaen was een grote voetballiefhebber.





Ook Europese verplaatsingen deed hij vroeger vaak mee tot één vriend eens in de cel belandde na een match tegen Partizan Belgrado toen hij Bengaals vuur wou afsteken. Frederick zag zijn vriend toen twee weken in een Servische cel belanden. Frederick Messiaen was alleenstaand en woonde net zoals zijn ouders in Geluwe. Hij laat geen kinderen na.