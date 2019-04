Man (26) riskeert werkstraf in beroep voor drugshandel Jeffrey Dujardin

09 april 2019

18u38 0 Roeselare Een 26-jarige man uit Roeselare moest zich voor het Gentse hof van beroep verantwoorden voor xtc- en cannabishandel. De twintiger kreeg in eerste aanleg een werkstraf van 300 uur en ging in beroep, zijn kompaan achttien maanden cel met uitstel.

De jongeman liep tegen de lamp in het kader van een internationaal drugsonderzoek. De drugs werden via een koerier geleverd bij de beklaagde uit Roeselare. De twintiger kreeg in eerste aanleg een werkstraf van 300 uur opgelegd en zijn wagen werd verbeurdverklaard. Daarnaast werd er ook een bedrag van 12.000 euro verbeurdverklaard. “Mijn cliënt had een zware drugsproblematiek en de leider van de bende zag hem als een gemakkelijk doelwit”, pleitte zijn advocaat die de opschorting vroeg. “Die bladzijde is volledig omgedraaid voor hem. Hij is clean.”

Samen met zijn kompaan verhandelde ze in totaal 8 kg cannabis en ook xtc-pillen. “Als ik acht kilo cannabis zie staan, dan denk ik toch niet aan een opschorting”, zei de procureur-generaal in beroep. “Weet je hoeveel joints dat zijn? 12.300! Ik vorder ten minste een bevestiging van straf, een werkstraf van 300 uur.” De twintiger kreeg het laatste woord in beroep, “Ik heb enorm veel spijt”, verklaarde hij met tranen in de ogen. “Ik heb foute beslissingen genomen.” Het hof zal zich uitspreken op 14 mei.