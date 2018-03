Maik's Sterrenhuisje dankbaar voor alle steun 02 maart 2018

De leden van Maik's Sterrenhuisje, de vzw die haakt, breit en knutselt voor kinderen met kanker of een levensbedreigende ziekte, zijn de vele mensen die hen steunden door een actie voor Music for Life te organiseren bijzonder dankbaar. Via een foto in de krant willen ze hun dank uitspreken aan de ouderraad van Sint-Tillo en Sint-Jozef in Izegem die een kerstmarkt voor hen organiseerden, de Zwevegemse basisschool De Windroos die de opbrengst van de Ketnet Koekenbak aan hen schonk, GBS Hoegaarden die eveneens een kerstmarkt organiseerde en de organisatoren van de Stadense wafelverkoop.





(CDR)