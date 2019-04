Shopping Roeselare Gesponsorde inhoud Magisch dagje shoppen met vriendinnen? Met deze planning mis je niets! Advertorial van Shopping Roeselare

19 april 2019

15u48 0

Roeselare is de ideale shoppingstad om met vriendinnen te ontdekken: heel wat leuke boetiekjes en koffiebars vonden hun weg naar de stad. Op 30 april shop je er tijdens de Magic Winkelnacht tot 22 uur met als extraatje verschillende kortingen, acties en een unieke ‘magische’ sfeer in de winkelstraten, de winkels en op de Munt. Met deze planning leiden we je langs de must visits in de stad, zodat je geen spatje magie hoeft te missen!

10.30 uur: Parkeren doe je goedkoop op centrumparkings De Munt,

Wallenparking, de Moermanparking en de Stationsparking. Op zaterdag betaal je er zelfs slechts 1 euro voor vier uur parkeren.

11 uur: Starten doen we bij Anna et Maman in de Noordstraat. Wat ooit begon als een winkel voor doopsuiker is intussen uitgegroeid tot een trendboetiek waar je zowel fashion als coole interieurgoodies scoort. Elk seizoen ontdek je bij Anna et Maman way too coole trenditems zoals arty sweatshirts, T-shirts, espadrilles, foutah’s, kussens, frames, tassen, iPhonecovers, handsoaps, geurkaarsen, … Het zijn stuk voor stuk must haves die je naar hartenlust kan personaliseren. ‘Your husband called and said you can buy everything’, lees je aan de kassa. En al zeker als je met een sexy setje uit de wondermooie lingeriecollectie van LOVE Stories thuiskomt.

11.30 uur: Shoppen en aansluitend lunchen doe je in deze verborgen parel. De high-end fashion store Mania-K is in Roeselare en ver daarbuiten een begrip. Echte fashionista’s weten al lang dat ze in Roeselare moeten zijn voor designerstuks van Balmain, Valentino en Moncler. Investeren in echte couture? Dat kan op de bovenverdieping. Tussen het shoppen door kan je even pauzeren in het Mania-K café. Het interieur is helemaal Instaproof: een eclectische cocon in moderne art-decostijl waarin roze, smaragdgroen, goud en zwart de toon zetten. Je neemt er plaats in fluwelen zetels en zelfs de toiletten zijn een bezoekje waard. Je kunt er lekker lunchen binnen of op het terras en kiezen voor een verfijnde sharing dish. Snel langsgaan voor iedereen deze nieuwe hotspot in de

Hendrik Consciencestraat ontdekt!

13 uur: In de Vlamingstraat vind je Amorie, de hippe kledingwinkel van fashionista Hanne Pinoy. Amorie begon als webshop, maar is intussen niet meer uit Roeselare weg te denken. Hanne stelt de leukste collecties samen en je scoort er ook schoenen, juwelen, kaarsen en andere verwennerijen.

14 uur: Zin gekregen in zoet? Dan steek je de straat over naar ijssalon De Zoete Zonde voor een bolletje ijs. Of twee, of drie… Nog lang voor de ijssalons overal als paddenstoelen uit de grond schoten, vestigde De Zoete Zonde zich al in Roeselare. Elk jaar is het aftellen naar het ijsjesseizoen en het moment dat De Zoete Zonde de deuren opent. Dankzij het nieuwe interieur is het er nu nog leuker vertoeven.

15 uur: Genoeg geshopt? Vanuit kenniscentrum ARhus op De Munt kun je de skyline van Roeselare bewonderen. Aan de voet zie je Fausto Fara, Dolciumu én... Just Fie, een gloednieuwe fashion store. Je kunt er terecht voor zowel hippe, sporty als girly items. Mocht je er ooit binnenstappen met manlief, dan kan hij iets drinken aan de bar en kun jij een little black dress uitkiezen zonder al te veel gezucht.

16 uur: Vlij je daarna neer in de strandstoelen van Bar Julien aan de overkant. Je nipt er van overheerlijke cocktails en huisgemaakte limonades. Een Tinto de Verano brengt je helemaal in zuiderse sferen. Kies voor wat lichte tapas om te delen, want rond 18 uur trekken jullie verder het centrum in.

18 uur: In de winkelstraten van Roeselare kan je tot 20 uur vanavond genieten van acts van twintig illusionisten en goochelaars van de bovenste plank. Je herkent er alvast enkele uit Belgium’s Got Talent. Onder hen Steven Delaere, bekend van zijn eigen Ketnet-reeks TRIX. Heb je iets te verbergen? Blijf dan ver weg van Piet Custers. Als mentalist weet hij werkelijk alles van de toeschouwers te achterhalen.

19.30 uur: Hier is alvast een goede manier om in de stemming te komen voor de muzikale Magic Lightshow die rond zonsondergang plaatsvindt op De Munt. Alexander Stragier van Limen Visual werkt centraal rond een piano die de verschillende lichtinstallaties aanstuurt.

22 uur: Daarna trek je de stad in voor VOLTA RSL op het Stationsplein en de 11de Rodenbach stadskroegentocht die je langs de leukste volkscafés en legendes voert.

Meer info over de Magic Winkelnacht vind je op www.shoppingroeselare.be en op de Facebookpagina Shopping & Centrum Roeselare.