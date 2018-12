Magere opkomst voor actie gele hesjes in Roeselare Sam Vanacker

01 december 2018

Welgeteld zeven gele hesjes kwamen er opdagen aan het stadhuis nadat er eerder deze week via sociale media een opgeroepen werd tot een actie in Roeselare.

De actie was van korte duur. De zeven stapten van het stadhuis de Ooststraat door en spraken rustig enkele voorbijgangers aan. “Geen overweldigende opkomst, maar ik ben toch blij dat we onze boodschap onder de aandacht hebben kunnen brengen”, zegt initiatiefnemer Sam Van Belle. “Het regenweer heeft uiteraard geen goed gedaan, terwijl ook de beelden van het protest in Brussel waarschijnlijk veel mensen afgeschrikt hebben. Laat me nog eens benadrukken dat het om een vreedzaam protest gaat. Maar in de media zien we alleen maar die negatieve beelden van die brandende auto’s uit Brussel. Bijzonder spijtig dat de originele boodschap daardoor verloren gaat. De mensen zijn het beu om geplukt te worden als kippen. Daar gaat het om.”

“Alles, alles wordt te duur”, vindt Mark Degrande uit Rumbeke. “Het gaat niet alleen om brandstof. Wie kan de dag van vandaag nog een huis betalen? Vroeger kon je met 100.000 euro een huis kopen. Nu heb je drie keer dat bedrag nodig. Voor wie geen rijke ouders heeft is een eigen huis niet meer betaalbaar. Veel mensen hebben het steeds moeilijker om de eindjes aan elkaar te knopen. Als de grote koppen in Brussel wat meer zouden inleveren en wat minder royale ontslagvergoedingen krijgen, dan komen we al een heel eind.”

Nog volgens de aanwezigen steunen velen de gele hesjesbeweging, maar durven ze de straat niet op komen, of ze zien het nut niet in van protest. “Mijn vrouw is thuis gebleven met de kinderen, precies omdat ze niet inzag wat deze actie zou uithalen. Maar als iedereen zo denkt, dan gebeurt er helemaal niets.”