Maeyaert Aannemingen moet weg wegens te zwaar verkeer 25 april 2018

02u34 0 Roeselare Stad Roeselare zal een negatief advies geven aan de provincie die beslist over een verlening van de vergunning van Maeyaert Aannemingen. Volgens hen heeft het bedrijf geen toekomst meer op de huidige locatie en moeten ze verkassen om Oekene te vrijwaren van zwaar, doorgaand verkeer.

"Ik krijg brieven in de bus van mensen die vragen of er eerst een dodelijk ongeval met kinderen moet gebeuren", aldus Oekens gemeenteraadslid Stefaan Van Coillie (CD&V). De vraag van Maeyaert Aannemingen om hun milieuvergunning te verlengen, zorgt voor ongerustheid in het dorp. "Het is vooral het zwaar verkeer van en naar het bedrijf, door de dorpskern en langs de school, dat stoort en de verkeersveiligheid in het gedrang brengt."





Maeyaert Aannemingen kreeg op 18 maart 2013 een vergunning voor maximum vijf jaar op hun huidige locatie. "Toen werd gezegd dat ze best een andere locatie zochten", weet schepen Nathalie Muylle (CD&V). "Na het aftoetsen van verschillende pistes vernemen we dat er een mogelijke locatie is aan de Sasbrug in Izegem maar dat er nog niets is afgeklopt. Op vandaag is het uitdoofscenario in Oekene ten einde en hebben ze geen vergunning meer. Maar nu is een verlenging aangevraagd en is het aan de deputatie om uitspraak te doen. We zijn als stad erg begaan met de mobiliteit en gaan negatief advies geven. Het bedrijf heeft geen toekomst meer waar het nu ligt."





Volgens Geert Orgaer, directeur van basisschool De Ark, is niet enkel het zware verkeer een probleem.





"Veel chauffeurs rijden ook te snel en onoplettend", zegt hij. "Op momenten dat er veel drukte is van kinderen zorgen wij met eigen personeel en vrijwilligers dat het fietspad veilig blijft. Gevaarlijke punten zijn de kruispunten aan de Kortrijkse en de Plaatsmolenstraat. Idealiter wordt het fietspad aan de overkant van de school doorgetrokken tot de Boerenkrijglaan."





Pieter-Jan Maeyaert, zaakvoerder van Maeyaert Aannemingen, was gisteren niet bereikbaar voor commentaar. (CDR)