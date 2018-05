Madeleine rondt kaap van 100 jaar 24 mei 2018

02u42 0

Madeleine Vandermeersch blies100 kaarsjes uit in rusthuis De Hovenier. Ze werd in 1918 geboren in het Franse Glenouze, waar haar ouders naartoe vluchtten tijdens de oorlog. Madeleine was getrouwd met Albert Herman, die 16 jaar geleden overleed. Het koppel woonde eerst in de Heropbouwstraat en later in de Groene Herderstraat. Ze hebben vier kinderen, negen kleinkinderen en 19 achterkleinkinderen.





(CDR)