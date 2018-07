Machines gestolen uit bestelwagen 07 juli 2018

Op de hoek van de Kortewagenstraat met de Veldmolenstraat in Beitem is in de nacht van donderdag op vrijdag ingebroken in een bestelwagen van het bedrijf Denolf uit Moorslede.





"Mijn medewerker Rob Lepoutre had zoals gewoonlijk de bestelwagen mee naar huis", vertelt zaakvoerder Gregory Denolf (38). "We merkten de diefstal pas op toen hij hier in ons magazijn materiaal wilde laden en lossen. Aan de bestelwagen is er bijna geen zichtbare schade. De deur achteraan wringt wel, die is dus geforceerd."





De daders gingen aan de haal met een viertal machines, waaronder een decoupeerzaag. Ze namen ook een manometer mee. Maar de buit kon veel groter zijn geweest. "In de bestelwagen zit nog behoorlijk wat materiaal in lades die op een speciale manier moeten opengemaakt worden. Daar waren de dieven blijkbaar niet mee vertrouwd."





Het is overigens al de derde keer in enkele jaren dat Gregory Denolf met een dergelijke diefstal wordt geconfronteerd. "Telkens heb ik aangifte gedaan bij de politie, maar tot nog toe zonder resultaat. De twee vorige diefstallen zijn nog niet opgelost." (VHS/CDR)