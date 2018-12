Maarten Devoldere kiekt ‘zijn’ Krottegem CDR

06 december 2018

18u03 3

In de voormalige bibliotheek De Vriendschap aan de O.L.Vrouwemarkt opent de fototentoonstelling Krottegem#City. Roeselaars Cultureel Ambassadeur Maarten Devoldere trok er al mee langs achttien culturele centra in Vlaanderen en komt nu thuis in Roeselare. “In totaal toon ik 110 foto’s”, vertelt hij. “De meeste zijn in zwart-wit en de voorbije zes jaar genomen in de volkse wijk Krottegem. Het gaat hoofdzakelijk om reportagebeelden, maar ook enkele portretten.”

Maar wat heeft Maarten met Krottegem? “De wijk is nog eerlijk en echt, geen pretpark”, oordeelt hij. “Stadsvernieuwing is wel leuk en tof, maar neemt de authenticiteit weg. Net door die echtheid is Krottegem een leuke setting voor mij. Tijdens het fotograferen heb ik gekozen voor een magisch realistische stijl. Ik creëerde mijn eigen Krottegemse wereld en laat met de expo als het ware in mijn brein kijken. Leuk is zeker dat er ook een aantal locaties in beeld komen die er nu al helemaal anders uitzien of zelfs verdwenen zijn.”

De expo is te bezoeken tot 16 december. Op weekdagen en op zondag van 14 tot 17 uur, op zaterdag tot 18 uur. Devoldere zet er ook een fotostudio op en zal er af en toe bezoekers portretteren. Naast de Krottegemse foto’s kun je er ook werk zien dat hij maakte in New York, Texas en Iran.