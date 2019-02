Maarten Devoldere bij 100 beste huwelijksfotografen ter wereld Charlotte Degezelle

20 februari 2019

15u08 0 Roeselare Maarten Devoldere (36) behoort volgens het prestigieuze online platform Fearless Photographers tot de 100 beste huwelijksfotografen ter wereld. Hij wist het afgelopen jaar drie awards te veroveren met z’n huwelijksfoto’s wat hem, als enige West-Vlaming, de 70e plaats in de wereldranglijst oplevert. “Dit is een bevestiging dat ik goed bezig ben, en een mooie erkenning door m’n collega-huwelijksfotografen”, reageert Maarten.

Een plekje in de top 100 van Fearless Photographers scoren, is voor huwelijksfotografen vergelijkbaar met een Oscarnominatie in de filmindustrie. Vier ker perjaar kunnen ze hun beste foto’s inzenden. In totaal gaat dit telkens om zo’n 11.000 foto’s. De beste ervan, minder dan één procent van alle inzendingen, worden door een jury van collega-fotografen bekroond met een award. De fotografen die op het einde van het jaar de meeste prijzen verdiend hebben, komen in de top honderd terecht.

Maarten Devoldere wist in z’n carrière al 8 Fearless Awards te veroveren. Drie ervan kreeg hij in 2018 wat hem de 70e plaats in top 100 van beste huwelijksfotografen ter wereld, oplevert. Hij is één van de negen Belgen in de lijst en de enige West-Vlaming. Niet slecht voor een autodidact. “Ik ben vrij toevallig in de huwelijksfotografie gerold”, vertelt Maarten. “Ik vond geen werk en plots wilden mensen me betalen om foto’s te maken. Vanaf dag één wist ik dat ik een eigen stijl, een journalistieke benadering van huwelijken, wou. Op dat moment was de huwelijksfotografie nog vrij klassiek en statisch maar ik heb altijd mijn eigen ding gedaan. Eenmaal ik die eigen aanpak echt beet had, ben ik workshops en conferenties beginnen volgen om bij te leren en beter te worden. In Londen, Porto, Texas, Puerto Rico,. Ik maak sowieso de klassieke familiefoto’s, maar ga steeds op zoek naar aparte beelden. Hoe spontaner en chaotischer de festiviteiten, hoe meer ik in mijn sas ben want net dan zijn er heel veel momenten die tot mooie foto’s leiden. Daarnaast leg ik ook meer en meer emoties vast. Die zijn veelal niet zo evident in West-Vlaanderen, maar heel veel mensen schrikken van hun eigen emoties op huwelijken. Ik vind het telkens top als ik toch ergens een traantje weet vast te leggen.”

Jaarlijks fotografeert Maarten zo’n 25 huwelijken. “Op zo’n dag ben je soms acht uur in de weer, maar even goed 14 uur of nog langer. Ooit heb ik zelfs eens geshoot van 6 uur ’s morgens in Brugge tot 2 uur ‘s nachts in Roeselare. Maar dat is echt wel het maximum want het is bijzonder intensief. Ik leg ettelijke kilometers af, spendeer de helft van de dag op m’n knieën en buik en moet continu alert zijn. De dag voor een shoot drink ik dan ook geen alcohol en ga ik tijdig slapen zodat ik in topvorm ben.”

Met de Fearless top 100 was Maarten niet bewust bezig. “Maar ik ben echt blij dat ik erin opgenomen ben. Voor het tweede jaar op rij zelfs. Dat wil toch wel iets zeggen maar gelijktijdig heb ik het gevoel dat mijn beste werk nog moet komen. Ik ben ervan overtuigd dat ik nu alweer een stap vooruit zette bij de meest recente foto’s die ik instuurde. Fearless helpt me ook om te groeien. Het is een toffe community van fotografen die een klankbord uit de hele wereld vormt en die je je eigen werk kritisch laat bekijken.” Maarten hoopt ook dat zijn plaatsje in de top 100 hem extra werk oplevert. “Ik heb nog wel enkele gaatjes vrij in m’n agenda”, knipoogt hij.

Meer op maartendevoldere.be.