Maand rijverbod voor Gombami 07 februari 2018

Ex-profvoetballer Honour Gombami (35) uit Roeselare is door de politierechter veroordeeld tot een rijverbod van één maand en een boete van 1.500 euro. Op 29 oktober 2016 bleek hij bij een alcoholcontrole in Roeselare meer dan 2 promille in het bloed te hebben. De agenten hadden hem opgemerkt door zijn hoge snelheid. Het was niet voor het eerst dat Gombami te veel gedronken had achter het stuur van zijn wagen. Vooraleer hij zijn rijbewijs terugkrijgt, zal hij moeten slagen voor zijn praktisch en theoretisch rij-examen en medische en psychologische proeven. Twee maanden rijverbod blijven voorlopig voorwaardelijk. Gombami speelde bij Cercle Brugge een tijdlang in de hoogste voetbalklasse. Daarna volgden voor de Zimbabwaan nog passages bij Antwerp, Mandel United en op vandaag Menen. (LSI)