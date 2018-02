Maand rijverbod na klap tegen paal 10 februari 2018

Een Roeselaarse automobilist liep voor de politierechter een rijverbod van één maand en een boete van 900 euro op. Langs de Westlaan in Roeselare verloor Lorenzo F. op 25 november 2016 de controle over het stuur en kwam tegen een verlichtingspaal terecht. Hij bleek ruim twee promille alcohol in het bloed te hebben. "Na een drukke periode een weekje vakantie te stevig ingezet", klonk het. Vooraleer hij zijn rijbewijs kan terugkrijgen, zal hij lmoeten slagen voor het theoretisch en praktisch rij-examen en medische en psychologische proeven.





(LSI)