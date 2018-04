Maand rijverbod na klap met ruim 2 promille in bloed 20 april 2018

02u45 0

Een automobilist die op 17 september vorig jaar met meer dan twee promille alcohol in het bloed langs de Moorseelsesteenweg in Roeselare met zijn wagen tegen een paal, een brievenbus en de gevel van een woning terecht kwam, liep voor de politierechter één maand rijverbod op. Vooraleer hij zijn rijbewijs kan terugkrijgen, zal Davy S. moeten slagen voor zijn theoretisch en praktisch rij-examen, psychologische en medische testen. De politierechter legde hem ook een boete van 2.400 euro op. De man was op terugweg van een feestje en viel achter het stuur in slaap. (LSI)