Maak zelf Gallo-Romeinse dakpannen tijdens Erfgoeddag CDR

18 april 2019

Wist je dat op het huidige grondgebied van Roeselare Haven reeds een Gallo - Romeinse artisanale nederzetting actief was? Artisanaal in de zin van dat de bewoners actief waren in de lederbewerking, het smelten van metaal, zelf hout bewerkten voor vijf waterputten en ook zelf dakpannen maakten. “Als centrale punt van deze nederzetting aan de Mandel vonden we bij archeologische opgravingen in 1991 een Gallo-Romeinse dakpannenoven. Die is uniek voor West-Vlaanderen en ver daarbuiten”, weet Jozef Goderis, voorzitter van de Vereniging voor Oudheidkundig Bodemonderzoek in West-Vlaanderen. (V.O.B.o.W). Benieuwd hoe de Gallo-Romeinen indertijd te werk gingen? Op 28 april, Erfgoeddag, kan je dankzij V.O.B.o.W. en BIE –RADAR deze nijverheid van 1.800 jaar terug in de tijd ontdekken. In Roesarcheo, ondergebracht in de toren van het stadhuis en bereikbaar via de Zuidstraat1, kan je terecht om mee te werken aan replica’s van de originele opgegraven dakpannetjes of gewoon te bekijken hoe deze vervaardigd werden. Daarnaast worden er ook heel wat foto’s van de opgravingen van toen getoond en wordt er gewerkt aan een replica van de unieke dakpannenoven. Iedereen is er gratis welkom tussen 15 en 18 uur.