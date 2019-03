Maak kennis met Sniper, het nieuwe ‘wapen’ van de politie Hans Verbeke

29 maart 2019

14u07 31

De politie van de zone RIHO (Roeselare, Hooglede en Izegem) heeft haar nieuwe ‘boevenvanger’ voorgesteld. De schattige puppy luistert naar de naam ‘Sniper’. Direct in dienst treedt het beestje natuurlijk nog niet. Het is de bedoeling dat de hond nu een doorgedreven training krijgt en later aan de slag gaat in het korps als patrouille- en drugshond.