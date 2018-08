Maak een kunstwerk en win de nieuwe Zomerspeelplaats 09 augustus 2018

02u40 0

Tijdens de zomer kunnen kinderen zich traditioneel uitleven op het tijdelijke speelplein dat ingericht wordt op het Stationsplein. Voor het tweede jaar op rij is die Zomerspeelplaats opnieuw te winnen, want na de zomer krijgt de speelplaats een permanente plek ergens in Roeselare. Buurten met een klein speelaanbod maar voldoende ruimte kunnen hun kans wagen. De wedstrijd bestaat erin om samen met de buurt een creatief kunstwerk te maken dat aantoont dat de hele buurt enthousiast is over de mogelijke komst van de Zomerspeelplaats. Die creatie moet voor 8 september binnengebracht worden in het Vrijetijdspunt in de Zuidstraat 17. Op 24 september wordt duidelijk wie de Zomerspeelplaats wint. (CDR)