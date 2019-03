M-onkey Bar moet drie maanden dicht na aan laars lappen rookverbod Christophe Maertens

25 maart 2019

19u34 0 Roeselare De rechter in Ieper heeft de sluiting bevolen van het café M-onkey Bar in Roeselare. De zaak moet drie maanden dicht, nadat de uitbater het rookverbod aan zijn laars lapte.

Uitbater Désiré H. moest voor de rechter in Ieper verschijnen nadat er werd gerookt in zijn café langs de Zuidstraat in Roeselare. Hij stuurde echter zijn kat en de rechter veroordeelde hem nu bij verstek. De cafébaas, die blijkbaar niet aan zijn proefstuk toe was, kreeg een boete van 3.200 euro en moet zijn zaak voor drie maanden dicht doen. Het is niet de eerste keer dat het café in het vreemd vaarwater terecht komt. Zo werd de zaak in 2014 al eens gesloten door toenmalig burgemeester Luc Martens na een drugsrazzia. Uitbater Désiré H. vocht die beslissing toen aan bij de Raad van State en die schorste de sluiting. H. kan nu nog in verzet aantekenen tegen de beslissing van de Ieperse rechter.