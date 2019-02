Luxueus shoppen, genieten en sporten in vroegere Nationale Bank Charlotte Degezelle

07 februari 2019

18u35 0 Roeselare Na twee jaar van verbouwen en renoveren heeft boetiek Mania-K hun pand langs de Delaerestraat verruild voor een nieuwe thuis in de vroegere Nationale Bank langs de H. Consciencestraat. Leuk detail: de vroegere kluis van de bank wordt ingepalmd door de accessoires. Naast de boetiek vind je in het pand ook het Mania-K Café en Sports Club Mania-K.

Een koets, cocktails door Monsieur Vivien uit Parijs, een rij piccolo’s,… Alle registers worden vanavond opengetrokken voor de officiële opening van Mania-K, iets waar zaakvoerster Heidi Vandenabeele al sinds 2016 naar uitkijkt. Dat jaar kocht ze de vroegere Nationale Bank van het stadsbestuur om er één van haar drie modezaken in onder te brengen. De voorbije jaren onderging het monumentale gebouw een complete metamorfose. “De werken hadden geen dag langer mogen duren”, lacht Heidi. “We hebben het er echt mee gehad. De laatste zes maanden namen we geen dag vakantie en de laatste week maakten we extreem lange dagen. Maar het zit er op en het is precies geworden wat ik wou. Ik ben echt dankbaar. Mijn team heft alles op alles gezet want de winkel in de Delaerestraat was nog tot en met woensdag open. En ik had dit ook echt niet gekund zonder m’n partner Peter Van Hulle.”

De vroegere lokettenzaal werd omgeturnd tot de nieuwe Mania-K. Op de verdieping waar vroeger de bankkantoren waren, vind je het Mania-K Café en Sports Club Mania-K die al sinds december open is. De rest van het gebouw wordt ingepalmd met burelen, stockruimte en een fotostudio voor eigen gebruik. “Mania-K hebben we wat uitgebreid. Naast de couturemerken die we al in huis hebben, kan je hier voortaan ook terecht voor enkele Belgische merken”, zegt Heidi. “Volledig nieuw is ons Mania-K Café. Hier werken we samen met Thijs Gelaude en Chaëlle Danneels. Thijs deed ervaring op bij onder meer Hertog Jan en Restaurant Bartholomeus, terwijl Chaëlle in binnen- en buitenland als hotelmanager werkte. In het café kan je gewoon terecht voor een hapje en een drankje, maar op donderdag, vrijdag en zaterdag serveren we ook een lunch van niveau. Ook gaan we er regelmatig events organiseren. Zo nemen we op 27 februari de modetrends 2019 onder de loep, geven we op 28 maart make-up- en kapseltips en is er op 25 april onze Soirée parfumée. Ook het maken van cocktails en figuur- en stijlanalyse komen de komende maanden aan bod.” De sports club is ondertussen al een tweetal maand open. “En die loopt goed. We denken zelfs al aan uitbreiden met voedingsadvies, hormone profiling,… “

Terwijl je vroeger misschien wel eens de Nationale Bank binnenstapte om centen af te halen, zal je er nu vooral centen uitgeven. En dat in een bijzonder luxueus kader. “De klanten die wij over de vloer krijgen zijn heel werelds en niet zo snel geïmponeerd. Voor het ontwerp liet ik me inspireren door hotels onder meer Parijs en Milaan waar ik zelf regelmatig ben om collecties aan te kopen. Veel accenten die je hier terugziet, heb ik daar opgepikt.”

Mania-K beschikt ook over een private parking aan de achterkant van het gebouw. De winkels 7 for All Mannkind en Liu Jo blijven in de Delaerestraat. Meer op www.mania-k.be.