Lucie viert 102de verjaardag Sam Vanacker

29 december 2018

15u31 0 Roeselare Camilla Vanwaeyenberge vierde op 29 december haar 102de verjaardag. Ondanks die hoge leeftijd is ze nog opmerkelijk goed bij de pinken en woont ze nog steeds thuis. “Het geheim van een lang en gezond leven? Content zijn en positief in het leven staan.”

Camilla, die in de omgang wordt aangesproken met haar tweede naam Lucie, werd geboren in 1916 als het achtste kind in een gezin van elf. Op dit moment is ze de vijfde oudste inwoner van Roeselare. Ze trouwde in 1942 met Michiel Vandekerckhove en samen kregen ze vijf zonen. Haar echtgenoot werkte als groothandelaar in melkveeproducten. Net na de Tweede Wereldoorlog opende Lucy een winkel met kaas en melk in de Ooststraat. Het gamma werd al snel uitgebreid en ‘t Kroontje groeide uit tot de eerste delicatessenzaak met zelfbediening van Roeselare. Vijfentwintig jaar stond Lucie er achter de toonbank.

Sinds het overlijden van haar man in 1992, kort voor hun vijftigste huwelijksverjaardag, trekt ze alleen haar plan. Daar slaagt ze wonderwel in, al heeft ze heel wat hulp. “Om de andere dag komt een thuisverpleegster langs en ik krijg ook hulp bij het huishouden", vertelt ze. “Verder komt ook heel vaak familie langs en bovendien heb ik formidabele buren waar ik altijd op kan rekenen. Daar ben ik heel dankbaar voor.”

Kleinzoon Bert Vandekerckhove - een van de zestien kleinkinderen van Lucie - bevestigt dat. “Ze krijgt heel veel bezoek. “Haar kinderen komen bijna dagelijks langs en ook de achterburen komen twee keer op de week op de koffie. Aan gezelschap geen gebrek. En als er toch iets scheelt, dan heeft ze haar alarmknop. Als ze valt, dan staat hier binnen de vijf minuten één van de buren.”

“Ik heb nergens pijn en dat is het allerbelangrijkste”, gaat de kranige eeuwelinge verder. “Al merk ik dat ik sinds mijn honderdste verjaardag toch minder goed hoor terwijl ook mijn zicht er op achteruit is gegaan. Ook in het kopke is het soms wat moeilijker geworden, maar al bij al voel ik me nog goed.” Als schepen Marc Vanwalleghem (CD&V) vertelt dat ze de vijfde oudste inwoner van de stad is, hebben de familie en de buren van Lucie onmiddellijk een antwoord klaar. “Nog niet in de top drie? Wacht maar af. Ze doet er nog vlotjes een paar jaar bij.”

Behalve van de vele bezoekjes geniet Lucie nog elke dag van haar favoriete soap Thuis. En elke zondag volgt ze klokvast de misviering op televisie. Op de vraag die ze elk jaar krijgt sinds haar honderdste antwoordt Lucie steevast hetzelfde. “Het geheim van een lang leven? Content zijn met wat je hebt, keihard werken en optimistisch in het leven staan. Ondanks tegenslagen. Zo ben ik een van mijn vijf zonen verloren. Dat was de zwaarste tegenslag van mijn leven. Het heeft tijd gekost, maar je moet leren om te aanvaarden en verder doen met je leven. Positief blijven is mijn advies.”