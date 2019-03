Luc en Mia nemen na net geen 25 jaar afscheid van Frituur Kartoffelke Charlotte Degezelle

14 maart 2019

17u11 0 Roeselare Na net geen 25 jaar achter de friteuse bakken Luc Verfaillie (64) en Mia Degrave (54) op zaterdag 30 maart de allerlaatste frietjes in Frituur Kartoffelke. Het afscheid wordt moeilijk want Luc startte de frituur langs de Armoedestraat indertijd voor z’n drie kinderen. Zoon Bram en dochter Maai overleden echter in 2002 en 2005. Thomas Deryckere (27) neemt vanaf 3 april de frituur over en herdoopt ze tot Derry ’s Frituur.

“Elke vrijdagmiddag eten wij frietjes en week na week kijken we er nog steeds naar uit”, openen Luc Verfaillie en Mia Degrave. Hoewel het koppel al jaar en dag Frituur Kartoffelke uitbaat zijn ze zelf nog steeds verlekkerd op de Belgische specialiteit. Maar ook de frituur zelf zit diep in hun hart. “23 oktober 1995 was onze eerste dag”, vertelt Luc. “Ik was vroeger actief in de autohandel, maar startte de frituur als toekomstplan voor m’n drie kinderen, Bram, Maai en Magali. Helaas sloeg het noodlot toe. Bram kwam in 2002 om het leven bij een verkeersongeval. Maai overleed drie jaar later.”

Een harde klap. Maar Luc vond troost in de frituur. “Kartoffelke was mijn therapie. Dankzij de frituur bleef ik in contact met de mensen in plaats van me op te sluiten”, zegt hij. Dochter Magali startte samen met haar man een restaurant in het Nederlandse Oisterwijk. Ook Mia’s zoon Jonas ziet geen toekomst in de frituur. Opvolging is er dus niet. Maar binnen enkele maanden wordt Luc 65. “Het is tijd voor z’n pensioen”, pikt Mia in. “Ik ga daarentegen nog voluit voor een tweede carrière. Op zaterdagmiddag 30 maart bakken we voor de allerlaatste keer frietjes in het Kartoffelke. Stoppen wordt moeilijk en emotioneel. We hebben met heel veel klanten een goeie band. We zijn hen enorm dankbaar voor de voorbije jaren en zullen hen één voor één enorm missen.” Wat de toekomst voor het koppel brengt is nog vrij vaag. “Eén ding is zeker. We gaan straks de tijd hebben om eens vaker richting Nederland te trekken om Magali op te zoeken.”

Maar het afscheid van Luc en Mia betekent niet het einde voor de frituur. Dezer dagen leert Thomas Deryckere er al de knepen van het vak en vanaf woensdag 3 april neemt hij de zaak over. “Ik heb een opleiding tot kok achter de rug maar ben vrij toevallig in de frituurwereld gerold”, zegt Thomas. “Toen ik hoorde dat het Kartoffelke over te nemen was, heb ik direct toegehapt. Buiten enkele kleine renovatiewerken zal ik aanvankelijk niet veel veranderen aan de frituur. Grootste aanpassing wordt in eerste instantie de nieuwe naam. Ik heb acht jaar in café Bistro gewerkt en ben gekend als Derry, een afkorting van Deryckere. Vandaar de keuze om Frituur Kartoffelke straks te herdopen tot Derry’s Frituur. Ook de openingsuren worden lichtjes aangepast. Ik zal wel open zijn op maandag, want die dag zijn er weinig frituren in de buurt open, en ben van plan om ’s avonds ook later open te blijven. Binnen enkele maanden wil ik verse burgers introduceren en op lange termijn wil ik graag alle bereidingen ook in huis maken. Ja, ik heb er zin in en mag bovendien tijdens de maand april nog beroep doen op Luc. Hij zal nog een handje meehelpen als het nodig is.”