Losinstallatie zandhandel vernield na aanrijding vrachtwagen 03 mei 2018

02u40 0 Roeselare In de Graankaai langs de vaart in Roeselare is de losinstallatie van Zandhandel Roeselare vernield. Gisterennamiddag knalde een vrachtwagen met open kipwagen tegen het transportsysteem over de weg. "Een verstrooidheid. Mijn eerste ongeval in 36 jaar", klonk het bij chauffeur Peter Mestdagh (57) uit Deinze.

Sinds eind februari is Peter aan de slag bij transportbedrijf Nitra uit Sint-Laureins. Gisteren vervoerde hij ladingen klei van de kleiputten in Rumbeke naar de kade van de vaart. Daar zorgde een kraan voor het laden van de klei op een vrachtschip. "Na het lossen doe ik normaal de kipbak naar beneden, vul papieren in en begin aan een volgend traject", vertelt Peter. "Door een verstrooidheid liet ik dit keer de kipbak niet zakken en reed verder." Enkele meters verder volgde een knal tegen de transportbrug over de weg van Zandhandel Roeselare. De klap zorgde voor heel wat schade aan de losinstallatie én aan de vrachtwagen. De installatie dreigde naar beneden te storten en moest volledig afgebroken worden. Verkeer mocht niet meer passeren en een omleiding via de Kachtemsestraat volgen. Het ongeval is een flinke streep door de rekening voor de zandhandel.





"Het is onze belangrijkste aanvoerlijn tussen schip en opslagplaats", onderstreept verantwoordelijke Dimitri Debussche. "Jaarlijks voeren schepen zo'n 600.000 ton zand aan. Het lossen zal nu wellicht met vrachtwagens moeten gebeuren maar dat is veel tijdrovender en duurder. En het zand kan niet zo hoog gestapeld worden." (LSI)