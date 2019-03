Losgebroken paard veroorzaakt file op Rijksweg VHS

07 maart 2019

Een losgebroken paard heeft donderdagochtend opschudding veroorzaakt op het kruispunt van de Foncierstraat en de Rijksweg in Beveren. Het dier liep op de Rijksweg waardoor verschillende automobilisten in de remmen moesten. Daardoor ontstond file. Enkele voorbijgangers konden het paard vangen en wegleiden van de Rijksweg. Het dier behoort toe aan een paardenhandelaar die wat verderop in de Foncierstraat woont.