Lopen zullen ze, die Roeselarenaars: stad beloont met goodiebags en lanceert permanente looproutes CDR

09 april 2019

Stad Roeselare wil meer Roeselarenaars aan het sporten krijgen. Daarom krijgt 'Roeselare loopt' een update, met als pijlers stratenlopen, testsessies, permanente looproutes en de Strava Runners 8800.

Dit jaar staan er 12 stratenlopen op de Roeselaarse kalender, van Dwars over de Mandel op 10 mei tot de Santa Run op 22 december. “Maar de focus ligt meer dan ooit op de recreatieve loper”, vertellen Laurens Vandenheede en Simon Biesbrouck van de dienst Publiekswerking van de stad. “We willen nog meer mensen laten bewegen. Daar hopen we in te slagen via goodiebags. We vragen lopers om zich te registreren via het digitaal systeem JOYN. Zo kunnen we, doordat de lopers zich op elk event zelf registreren, hun aanwezigheid op de stratenlopen bijhouden en sparen zij deelnamepunten die op de prijsuitreiking ingeruild kunnen worden. Daarnaast zullen we de app Strava challenges integreren in meerdere stratenlopen.” De gebruikers van de app uit Roeselare houden sinds begin vorig jaar contact via de online loopgroep Strava Runners 8800. Die telt momenteel 775 leden. “Om de leden ook eens fysiek met elkaar in contact te brengen, organiseren we twee keer per jaar een bijeenkomst. Zo verzamelen we zaterdag 13 april om 10 uur aan Decathlon voor de kick-off van ‘Roeselare loopt 2019' en volgt er een gezamenlijke looptocht van zes kilometer. Een tweede bijeenkomst zal later dit jaar bij Sportline plaatsvinden.”

Kookdemo

Vanuit de gedachte een gezonde geest in een gezond lichaam worden ook enkele info- en testsessies over voeding, trainingsaanbod, kledij en blessurepreventie georganiseerd. Zo is er op woensdag 15 mei een kookdemo in het Huis van de Voeding met experte kookvoeding Stephanie Scheirlynck. Tot slot wil Roeselare ook werk maken van permanente looproutes. “We willen graag het voorbeeld van Rotterdam volgen”, zegt sportschepen José Debels (CD&V). “Zij hebben een aanbod looproutes in het stadscentrum van 3,5 tot 21 kilometer. Daarnaast plannen we in de toekomst ook een nieuwe Finse piste in Oekene, ter hoogte van basisschool De Ark, en willen we een loopparcours uitwerken in het Bergmolenbos.” Meer op www.roeselareloopt.be.