Looppiste opnieuw even niet beschikbaar door nieuwe belijning CDR

16 april 2019

17u13 1

De looppiste van het Stedelijk Sportstadion in de Spanjestraat moet opnieuw even dicht. Eind vorige week kon er al enkele dagen niet gelopen worden omdat er een nieuwe belijning werd aangebracht. Ondertussen zijn de witte lijnen in orde, maar de kleurlijnen moeten nog aangebracht worden. Hierdoor zal de piste opnieuw niet beschikbaar zijn op zowel donderdag 18 als vrijdag 19 april.