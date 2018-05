Lombaert nieuwe voorzitter Open Vld 29 mei 2018

Open Vld Roeselare heeft met Marco Lombaert (40) een nieuwe voorzitter. Hij volgt Piet Delrue op, die lijsttrekker is voor de gemeenteraadsverkiezingen. Lombaert is verkozen tot opvolger. "Het wordt mijn belangrijkste taak de partij organisatorisch in goede banen te leiden", zegt Marco. "We zijn overtuigd dat we zo de slagkracht versterken om een goed resultaat te behalen." Na de gemeenteraadsverkiezingen wordt een nieuwe voorzitter gekozen. (CDR)