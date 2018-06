Lokale middenstanders leveren aan huis met Beedrop 20 juni 2018

02u43 0 Roeselare Het online platform Beedrop is sinds vandaag ook actief in Roeselare.

Via Beedrop is het mogelijk om (voedings)producten te kopen bij 12 aangesloten lokale handelaars. Een koerier levert de waren dan gratis aan huis. "Beedrop is een reactie op digitale verhalen als Collect&Go, Hello Fresh...", vertelt Nick Van Lerberghe van Beedrop. "We halen via dit systeem de klant niet uit de winkel, maar brengen daarentegen klanten die steevast richting supermarkt trokken terug naar de lokale handelaars. Concreet bestelt de consument online en levert de koerier twee keer per week, op woensdag en vrijdag. De consument betaalt digitaal aan de koerier." Handelaars die op de kar springen zijn Keurslager Ides, Liselotte's kaaspalet, Slagerij Didier, Kaas en Zo, Lamon Traiteur, Fijnbakkerij Vincent, Slagerij Dries, Brood & Banket Paret, De Fruitkorf, 't Primeurke, Dranken Jo, De Frezeboer en Fruithoeve Lammertyn. "Om ons aanbod in Roeselare verder te vervolledigen, zoeken we nog een zuivelhandel en een chocolatier", aldus Nick. Bij Slagerij Didier zijn ze alvast overtuigd. "Het is een 'samen sterk'-verhaal en het is mooi meegenomen mensen te bereiken buiten onze openingsuren."





Beedrop is ook al actief in het Tieltse. "In september lanceren we een nieuwe regio. Daarvoor zijn we handelaars aan het verenigen in Izegem, Ingelmunster, Ardooie en Meulebeke", besluit Nick. Meer op www.beedrop.be.





(CDR)